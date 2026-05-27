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VIDEO. El gesto de los hinchas de Coquimbo Unido en Copa Libertadores que aplaude toda Sudamérica: pocas veces visto

Los hinchas del elenco “pirata” dejaron una imagen poco frecuente en el torneo continental.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Coquimbo Unido sigue escribiendo su historia y se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras una gran fase de grupos. Si bien, cayó ante Nacional en su visita a Uruguay, esto no afecta su primer lugar en el grupo B.

La parcialidad “pirata” se hizo presente para acompañar a los dirigidos por Hernán Caputto en el Estadio Gran Parque Central de la capital uruguaya.

Fueron estos quienes dejaron un inédito registro una vez finalizado el compromiso, ya que fueron captados levantando la basura y residuos que dejaron en la tribuna Scarone.

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En el registro aparecen varios hinchas de Coquimbo Unido recolectando objetos y depositándolos en bolsas, procurando dejar el lugar tal como estaba cuando llegaron al partido.

Este gesto poco usual en el fútbol sudamericano de cordialidad con sus rivales levantó aplausos por parte de los fanáticos no solo del “bolso”, si no también de otros lados del continente.

Los “piratas” están a la espera de que culmine la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores para conocer a su rival en los octavos de final.

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