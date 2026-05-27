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VIDEO. Perro de Carabineros encuentra más de dos kilos de cocaína ocultos en un bus que transitaba por la Ruta 5 Sur

Durante la inspección al pasillo del bus, Hanny realizó una marcación positiva en el equipaje de uno de los pasajeros.

José Campillay

Perro de Carabineros encuentra más de dos kilos de cocaína ocultos en un bus que transitaba por la Ruta 5 Sur

Un efectivo control preventivo desplegado por personal del Departamento Antidrogas OS-7 de Carabineros en la Ruta 5 Sur permitió la incautación de un importante cargamento de sustancias ilícitas y la detención de un sujeto.

La intervención exitosa se dio en el kilómetro 52, a la altura de la comuna de Paine, Región Metropolitana, durante horas de la noche del pasado martes 26 de mayo.

Fue en este escenario que los efectivos procedieron a fiscalizar un vehículo de la empresa Eme Bus, la cual realizaba el recorrido desde Santiago con destino a la localidad de Hualqui, en la Región del Biobío.

La clave del procedimiento estuvo en el despliegue de la sección canina. Durante la inspección al pasillo del bus, la perrita Hanny realizó una marcación positiva en el equipaje de uno de los pasajeros, alertando a su guía de la presencia de estupefacientes.

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Al revisar la mochila del sospechoso, los uniformados hallaron ocultos dos paquetes rectangulares (’ladrillos’) envueltos en plástico azul.

El análisis químico confirmó que se trataba de 2 kilos y 18 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Además de la droga, se confiscaron $70 mil pesos en efectivo y otras evidencias vinculadas al delito.

La capitán María Belén Galaz, del Departamento Antidrogas OS-7, detalló que se trataba de “un individuo de nacionalidad colombiana, de 39 años de edad”.

“Se procede a la detención de este sujeto y se pone a disposición del Ministerio Público junto con los medios de prueba. Ahora continúan las diligencias investigativas y de análisis con la finalidad de verificar cuál era el destino final de esta droga (...) y verificar de dónde provenía”, añadió.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en el combate al crimen organizado, extendiendo un llamado a la comunidad a utilizar las vías formales y anónimas para denunciar este tipo de ilícitos ante los entes especializados de la institución.

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