“Alguien se tiene que mojar el potito”: artista chilena pide romper esquemas en la escena musical

La artista nacional MAW, estrenó durante este mes de mayo su segundo EP, titulado CYCLO, en el que apostó por una propuesta poco antes vista en la escena musical nacional: escucharlo en ‘loop’.

Este EP, que cuenta con cinco canciones, nació en palabras de MAW a partir de “notas de voz a las tres de la mañana” y de momentos donde ella se encontraba perdida emocionalmente.

“El concepto nació de conversaciones demasiado típicas con mis amigas. Esa situación clásica donde una termina una relación y dice ‘nunca más me voy a enamorar’ y al final siempre aparece alguien que te hace cambiar de opinión”, comentó la artista en conversación con ADN.cl

Uno de los elementos que la artista nacional utilizó para este lanzamiento fue la creación de su alter ego: Cora. Una criatura medio marina, medio humana que forma parte de los videoclips de Cyclo.

Al hablar sobre la escena musical actual de Chile, MAW hizo un particular llamado a los artistas para que se arriesguen en sus propuestas.

“Siento que la música urbana chilena hay mucho miedo a arriesgarse, es normal querer verse grande, pero no sé si están construyendo propuestas artísticas como tal”, comentó.

“Con Cyclo quise salir de esa comodidad, todo nace de querer hacer algo distinto, de cosas de que se pueden hacer, pero que veía que nadie lo hacía en Chile. En ese momento dije: ‘alguien se tiene que mojar el potito’”, cerró.