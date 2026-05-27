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¿Hubo romance? Reflotan antiguo registro de Mara Sedini “abrazadita” con famoso actor chileno: él respondió

Tras la difusión de un antiguo video, el propio intérprete aclaró cuál fue su vínculo con la exvocera de Gobierno.

Sebastián Escares

¿Hubo romance? Reflotan antiguo registro de Mara Sedini “abrazadita” con famoso actor chileno: él respondió

La semana pasada Mara Sedini estuvo en el ojo público tras ser removida de su cargo de vocera de Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Tras ello, un antiguo registro de ella se comenzó a viralizar por redes sociales, del extinto programa de farándula Intrusos, en donde la exministra tuvo una breve aparición en el espacio televisivo luego de ser vinculada con el actor Alonso Quintero.

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En ese entonces, la vida amorosa del artista era tema de conversación, por lo que diversos programas de farándula le seguían los pasos a Quintero. En ese contexto, es que una reportera registró al actor junto a “una rubia bastante guapa”, señaló la comunicadora.

“Somos súper amigos, estamos en una obra de teatro juntos”, dijo a la cámara una joven Mara Sedini, aclarando que solamente se trataba de una amistad. Tras la intervención, desde aquel programa indicaron: “Ahí está caminando Alonso Quintero con Mara, su amiga, abrazaditos”.

Alonso Quintero aclaró su vínculo con Mara Sedini

Luego de una serie de especulaciones, fue el propio Alonso Quintero quien aclaró en FMDos que el vínculo que tuvo con la exvocera de Gobierno fue netamente una amistad.

“Con la Mara nos conocimos cuando estábamos haciendo una obra de teatro, hace como 10 años atrás. Hicimos El libro de la selva, que fue una obra que hicimos mucho rato, cerca de un año y medio. Ahí nos hicimos bien amigos con todo ese grupete y salíamos harto”, sostuvo Quintero.

En esa misma línea, indicó que “en esos tiempos los medios de farándula se esforzaban muchísimo por inventarme relaciones porque yo había terminado hace poco con la Sigrid”.

“Como ahora ella se comenzó a dedicar a la política, porque en ese tiempo no se dedicaba a eso, hoy en día revivieron eso en TikTok y ha sido heavy (...). Claramente la Mara es alguien con quien yo no comulgo en nada políticamente, le tengo cariño porque fuimos amigos”, detalló el actor.

Por último, Alonso Quintero señaló: “Claramente no tengo una valoración positiva políticamente de su desempeño como ministra ni del Gobierno en particular”.

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