Conocido rostro de TV revela por qué dejó de hacer contenido para adultos: “No tenía tiempo para...”

Kathy Contreras sorprendió al sincerarse sobre la razón que la llevó a dejar de crear contenido para adultos en plataformas digitales.

La exchica reality abordó el tema durante su participación en el podcast Amiga Supiste, donde habló de los prejuicios, su vida familiar y las consecuencias laborales que enfrentó.

La actual participante de Fiebre de Baile explicó que, durante un periodo, compartió contenido sensual en redes, pero con el tiempo comenzó a sentirse incómoda con esa faceta. Además, reconoció que su maternidad y su rutina diaria hicieron cada vez más difícil sostener ese tipo de publicaciones.

“No era compatible”: la explicación de Kathy Contreras

Durante la conversación, Kathy Contreras afirmó que en Chile todavía existe una mirada muy crítica sobre este tipo de contenidos. “Chile tiene muchos prejuicios con esos temas. Sí, mucho”, comentó, comparando la situación local con otros países donde, según ella, existe una recepción más abierta.

Luego profundizó en su decisión personal. “En ese minuto sí tomé la decisión de salirme porque para mí estaba siendo incómodo. Uno, no tenía tiempo para sacarme fotos. Dos, me aburrí de hacerlo. Tenía que hacer de repente fotos de contenido casero y estaban mis chiquititos ahí al lado, como que no era compatible”, explicó.

La influencer también aseguró que su esposo, el fotógrafo Erich Muñoz, nunca le puso restricciones. “Mi marido cero rollos con la cuestión, él me deja ser”, señaló.

Otro de los factores que influyó fue el impacto comercial. Contreras reveló que perdió oportunidades con marcas tras incursionar en contenido para adultos. “Se me fueron muchas marcas cuando empecé a hacer contenido para adultos... Estaba con marcas de onda maternal, entonces se notó mucho la diferencia. No me llamaron más”, reconoció.

Actualmente, la figura televisiva vive una nueva etapa profesional: participa en Fiebre de Baile y recientemente lanzó su libro infantil El tren mágico.