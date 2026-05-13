Franco Parisi, excandidato presidencial del PDG: “Kast sigue siendo candidato y no es Presidente”

Franco Parisi, excandidato presidencial y líder del PDG, fue el invitado de este miércoles de De Esto Se Habla, programa de ADN y El País. En sus respuestas, fue bastante crítico de la gestión presidencial: “El problema del Gobierno es el líder, Kast. Lo digo con pena por Chile”.

Consultado sobre si es corregible el problema, Parisi respondió: “Yo creo que es un liderazgo culposo, que le cuesta tomar decisiones. Es pensar que las cosas se van a solucionar solas, démosle tiempo a que las cosas se mejoren (...) Yo creo que Kast sigue siendo candidato y no es Presidente”.

También criticó el llamado Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno. “Esta megarreforma es ideológica, no es una reforma para la clase media. Este es un problema político, no económico. Por ejemplo, quieren menos Estado y eliminar la franquicia Sence. Ahí dije que no. Como economista, te digo que no sirve para nada y no va a crecer el país, eso es mentira”, dijo.

“Dejar que las bencinas suban es una ideología de extrema derecha, el mercado se encarga. Error, no es así en la vida real. Por otro lado, en la izquierda, que todo hay que subsidiarlo y la empresa es mala, ahogaste la industria de la construcción. Esa ideología está equivocada”, dijo Parisi.

“¿Qué tipo de director técnico es el Presidente de la República? Se necesita, para el diagnóstico de urgencia que ellos hicieron y que yo comparto, algo que no veo. Las situaciones de la cotidianeidad les están pasando por arriba. Veo un mal planteamiento de su contingente. No es que sean malos los ministros, sino que están mal puestos en la escena del juego ¿Cuál es el rol del ministro del Interior?"

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