Junior Playboy lanza peculiar respuesta tras demanda de Pamela Díaz y desata reacciones: “Estúpido, falso, mentiroso”

José Luis Concha, más conocido como Junior Playboy en el mundo del espectáculo nacional, está en la mira de Pamela Díaz.

Esta semana se dio a conocer que “La Fiera” presentó una denuncia judicial contra él luego de que lanzara duras acusaciones en su contra.

“Es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana”, dijo Playboy a principios de mayo en el programa web Cuéntame todo y exagera!.

Ahora, Díaz tomó cartas en el asunto y tendrá como patrocinante a Helhue Sukni, otra conocida figura televisiva que algunos han bautizado como la “abogada de los narcos”.

Eso sí, Concha no se quedó callado y ocupó las redes sociales para responder. Fiel a su estilo, la réplica fue atípica.

La respuesta de Junior Playboy a Pamela Díaz

“Fui demandado por la mujer que yo no amo y no siento aún lo que siente ella por mí”, cantó Playboy con su mejor tono.

“Yo creo que puede estar confundida en este tiempo. La luna ha tenido su movimiento y yo me sigo movimiendo. Esto va para ti mujer, no es la manera de llegar hacia mí“, siguió.

“No digo tu nombre, porque ya lo veremos en el tribunal, juicio total. Pero, recuerda que yo no miento y a nada le temo”, aseguró antes de lanzar dos besos a la cámara. “Tía Helhue”, cerró con voz infantil.

“Real hasta la muerte. Ese es mi lema, aquí y en la quebrá del ají”, sumó en la descripción del post. “Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en 2026 (...) La verdad siempre sale a la luz; no se puede tapar el sol con un dedo, más aún cuando ese dedo está sucio de verdad”, añadió.

En los comentarios aparecieron dos bandos. Un grupo apoyó a Junior e incluso lanzó la idea de conseguirle un buen abogado. En paralelo, un sector se alineó con Díaz. “Te va a salir caro el chistecito”, fue una de las reacciones. “Que eres desagradable, estúpido, falso mentiroso”, sumó otra persona.