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Mujer de 87 años muere en incendio que afectó su casa en Recoleta: habría advertido su intención de quemarla

Durante la madrugada de este viernes, un incendio afectó una vivienda en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, y dejó una mujer de 87 años.

Según información preliminar, el siniestro se originó alrededor de las 01:00 horas al interior de un domicilio ubicado en calle Héroe Manuel Antonio Martínez.

Al lugar llegaron voluntarios de Bomberos, quienes –mientras realizaban labores de extinción– “se percataron de que entre los escombros del inmueble había una persona fallecida”, informó el fiscal Felipe Olivari.

Mujer habría manifestado su intención de quemar su casa

De acuerdo con el persecutor, se trata de se trata de una adulta mayor de 87 años. Por instrucción de la Fiscalía, personal del Labocar y de la SIP de Carabineros quedó a cargo de realizar las primeras diligencias .

“La investigación preliminarmente establece que el inicio del fuego habría sido en el sector de la cocina por un elemento portador de calor no identificado hasta el momento”, señaló el fiscal.

En ese sentido, un vecino del sector relató que la mujer habría manifestado días atrás su intención de quemar su vivienda , antecedente que deberá ser verificado por las instituciones correspondientes.