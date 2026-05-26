Anuncian “Gran cambiatón” de láminas del Mundial 2026 en Chile: cuándo y dónde será el evento / BRUNO FAHY

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 tendrá una nueva cita masiva en la Región Metropolitana.

Este domingo 31 de mayo se realizará una “Gran Cambiatón” de láminas en el Estadio Bicentenario de La Florida, actividad pensada para quienes buscan completar su colección antes del inicio de la Copa del Mundo.

El evento comenzará a las 10:00 de la mañana y fue anunciado por el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien invitó a familias, coleccionistas y fanáticos del fútbol a participar de la jornada.

La Florida prepara la “cambiatón más grande de Chile”

Según explicó el jefe comunal, la actividad busca reunir a personas de distintas edades en un espacio seguro para intercambiar láminas repetidas y avanzar en el tradicional álbum mundialista.

“Queremos invitar a todos los niños y niñas, y quizás también a los que no son tan niños, a participar de la cambiatón más grande de Chile”, señaló Daniel Reyes.

La instancia apunta a convertirse en un punto de encuentro para familias y seguidores del fútbol, especialmente en un contexto donde el intercambio de láminas se ha convertido en una de las costumbres más populares antes de cada Mundial.

El alcalde también destacó que el recinto ofrecerá condiciones adecuadas para quienes lleguen con sus sobres, álbumes y repetidas. “Este es un lugar seguro donde las personas pueden intercambiar las láminas repetidas y así completar su álbum de la Copa del Mundo 2026”, afirmó.

La actividad se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida, y se espera una alta convocatoria durante la mañana del domingo.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comienza a generar entusiasmo entre los fanáticos, y el álbum vuelve a instalarse como uno de los clásicos previos al torneo.