Podium Podcast Chile estrena “Sitio del Suceso”, su primera serie audiovisual de true crime

Sitio del Suceso reconstruye crímenes que siguen presentes en la memoria colectiva, abordando hechos que marcaron distintas épocas y realidades sociales de Chile. El nombre de la serie nace del concepto central de toda investigación criminal: el sitio del suceso como el espacio donde permanecen las huellas, las dudas y las pistas que permiten reconstruir una historia.

La investigación y conducción de la serie está a cargo de la escritora y especialista en criminalística Paula Ilabaca, junto al comunicador y guionista Marco Silva. Durante cinco capítulos, la producción, desarrollada audiovisualmente por Francisca Miles y Victoria Ulloa, revisita emblemáticos casos policiales mediante expedientes judiciales, archivos de la época, material de prensa y peritajes especializados.

El primer episodio, Primavera Negra, aborda el asesinato de la joven María Adriana Echazarreta en el Estadio Español, a manos de Pablo Marino de Vos, cuya repercusión mediatica sacudió la prensa de los años setenta. El enigma de la habitación cerrada, se llama el segundo capítulo, el cual ordena minuto a minuto la extraña muerte del abogado Rolando Coloma, en su oficina del Paseo Ahumada.

La serie continúa con El lecho del río, el caso de la joven Patricia Pérez Pinochet, cuya desaparición y posterior hallazgo en el río Mapocho, expusieron una realidad invisibilizada en torno al aborto clandestino. Otro caso presentado es el de Julio Pérez Silva, conocido mediaticamente como el “Psicópata de Alto Hospicio”, responsable de la violación y asesinato de 14 mujeres de la comuna, la mayoría menores de edad en la localidad del norte.

El quinto capítulo estará encargado de presentar uno de los casos más mediáticos del último tiempo, la historia de Hugo Bustamante, el “Asesino del Tambor”, quien asesinó a su pareja, Verónica Vásquez, y a su hijo de 9 años, Eugenio Honorato. El caso volvió a instalar el debate sobre la reincidencia y la responsabilidad institucional.

Con este lanzamiento, Podium Podcast Chile, la podcastera dirigida por Trinidad Piriz, consolida su estrategia de expansión hacia nuevos formatos narrativos y documentales, ofreciendo contenidos con identidad local y altos estándares de producción.

El proyecto estará disponible para todo el público desde el 27 de mayo en su versión a través de YouTube, mientras que los usuarios que prefieran el formato de audio podrán encontrar los episodios en Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts.