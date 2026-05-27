“El ganador se va a llevar 100 millones conch...”: Anuncian masivo concurso tipo MrBeast en Chile

Esta semana, el influencer nacional Tío Tito (@tiotitogt) anunció sus intenciones de realizar un nuevo reality show en Chile. Eso sí, esta vez se trataría de un proyecto cuya dinámica emularía los videos de MrBeast o lo visto en la serie de Netflix El Juego del Calamar.

En simple, la idea que surgió en la mente del creador de contenido es reunir a 200 hombres y 200 mujeres para grabar distintas pruebas que irían disminuyendo el número hasta que quede solo un vencedor.

“Vamos a hacer un reality y el ganador se va a llevar 100 millones de pesos conche... Muchos ya se están preguntando cómo lo vamos a hacer, de qué se trata, quién puede postular, si pueden venir de regiones, blablablá”, dijo en un video.

“Ojo, esto no es para la tele. Esto es para mis redes sociales... para potenciar mi marca. Ahora, si algún canal de televisión lo quiere comprar, podríamos negociar", planteó.

“Esto lo vamos a grabar en julio, yo creo”, afirmó, apuntando a ocho capítulos que serían grabados en un estudio de Canal 13.

“Para poder seleccionar a estas 400 personas voy a hacer un casting masivo. Lo más probable es que haga más de uno, pero el masivo es el 20 junio aquí en el parque Orione", detalló.

La convocatoria sería abierta para todos. “Yo creo que la próxima semana voy a subir los archivos para que se puedan inscribir, para contar cuánta gente va a ir, para tener un estimado. Necesito más de 400 personas, obviamente", adelantó.

“No metan famosos, ellos ya tienen su oportunidad”, fue una de las peticiones que apareció en los comentarios del clip y que recibió mayor apoyo.