Aseguran que reconocido rostro de la TV regresa a las pantallas para relatar el Mundial: este será su nuevo canal

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México está cada vez más cerca, por lo que las cadenas televisivas están en los últimos preparativos para la transmisión de la cita intercontinental.

En el caso de Chile será Chilevisión quien estará encargado de llevar el máximo torneo de selecciones con los 52 partidos en vivo, y ya tendría a un reconocido periodista listo para la tarea.

Según informó El Filtrador, Fernando Solabarrieta regresará a la televisión para tomar un rol como relator. Este sería el cuarto mundial para el comunicador, que estuvo presente en el rol en Francia 98´, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El periodista había estado alejado de la TV tras un último paso por el reality de “El Internado” a inicios del presente año. También, ha tenido apariciones en relatos con ESPN de manera esporádica.