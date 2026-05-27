Fatal choque múltiple en San Joaquín deja un muerto y un herido en riesgo vital

Una persona fallecida y otras cuatro heridas, una de ellas en riesgo vital, dejó un grave accidente de tránsito registrado durante la noche en la comuna de San Joaquín, luego de una colisión que involucró a tres vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Santa Rosa con Carlos Valdovinos, en una esquina regulada por semáforos, donde por causas que aún son investigadas se produjo el impacto múltiple entre los automóviles.

Producto de la violencia del choque, uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que otras cuatro personas resultaron con lesiones de diversa consideración.

Entre los heridos, uno permanece en estado grave y con riesgo vital, según información preliminar entregada por equipos de emergencia que acudieron al sitio del suceso. Los lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la capital para recibir atención médica.

Hasta el lugar concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, cuyos funcionarios realizan peritajes para establecer la dinámica exacta de la colisión y determinar eventuales responsabilidades. Las diligencias incluyen revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencia en la calzada.