Queman bus RED en Estación Central: Carabineros confirma que encapuchados salieron desde la Usach

Un bus del sistema Red Movilidad fue completamente quemado durante esta jornada en un ataque registrado en la comuna de Estación Central, específicamente en calle Matucana, casi esquina Romero, a pocos metros de la Alameda y en las cercanías de la Universidad de Santiago.

Según información policial, un grupo de encapuchados habría detenido la máquina, obligado a descender al conductor y a los pasajeros, y luego rociado el vehículo con líquido acelerante antes de prenderle fuego.

Carabineros indaga origen del ataque incendiario

El general de Carabineros, Víctor Vielma, entregó detalles del procedimiento y señaló que el bus circulaba por avenida Matucana cuando fue interceptado. “Desde sur a norte, por avenida Matucana, el bus fue sorpresivamente detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad”, afirmó.

La autoridad policial explicó que los sujetos bloquearon la circulación y obligaron a evacuar la máquina antes de incendiarla. “Detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor, al mismo tiempo que rociaban con acelerantes el bus para que, una vez que ellos descendieran, encenderle fuego”, detalló.

El general Vielma confirmó que no hubo personas heridas durante el ataque. “Afortunadamente todas las personas, incluyendo el conductor, alcanzaron a descender, no resultando lesionados”, indicó.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los involucrados también habrían lanzado miguelitos en el sector. Además, Carabineros informó que los individuos escaparon nuevamente hacia calle Romero, en dirección al recinto universitario, situación que ahora quedó bajo investigación.

Hasta el lugar llegó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mientras equipos policiales resguardaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias para identificar a los responsables.

El tránsito por Matucana, en las cercanías de Romero y Alameda, se mantiene con restricciones debido a los trabajos en el lugar.