;

Queman bus RED en Estación Central: Carabineros confirma que encapuchados salieron desde la Usach

Según el general Víctor Vielma, entre 10 y 15 encapuchados habrían interceptado la máquina en Matucana con Romero, obligaron a bajar a pasajeros y conductor, y luego le prendieron fuego con acelerante.

Juan Castillo

Richard Jiménez

ADN

ADN

Un bus del sistema Red Movilidad fue completamente quemado durante esta jornada en un ataque registrado en la comuna de Estación Central, específicamente en calle Matucana, casi esquina Romero, a pocos metros de la Alameda y en las cercanías de la Universidad de Santiago.

Según información policial, un grupo de encapuchados habría detenido la máquina, obligado a descender al conductor y a los pasajeros, y luego rociado el vehículo con líquido acelerante antes de prenderle fuego.

Carabineros indaga origen del ataque incendiario

Revisa también:

ADN

El general de Carabineros, Víctor Vielma, entregó detalles del procedimiento y señaló que el bus circulaba por avenida Matucana cuando fue interceptado. “Desde sur a norte, por avenida Matucana, el bus fue sorpresivamente detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad”, afirmó.

La autoridad policial explicó que los sujetos bloquearon la circulación y obligaron a evacuar la máquina antes de incendiarla. “Detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor, al mismo tiempo que rociaban con acelerantes el bus para que, una vez que ellos descendieran, encenderle fuego”, detalló.

El general Vielma confirmó que no hubo personas heridas durante el ataque. “Afortunadamente todas las personas, incluyendo el conductor, alcanzaron a descender, no resultando lesionados”, indicó.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los involucrados también habrían lanzado miguelitos en el sector. Además, Carabineros informó que los individuos escaparon nuevamente hacia calle Romero, en dirección al recinto universitario, situación que ahora quedó bajo investigación.

Hasta el lugar llegó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mientras equipos policiales resguardaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias para identificar a los responsables.

El tránsito por Matucana, en las cercanías de Romero y Alameda, se mantiene con restricciones debido a los trabajos en el lugar.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad