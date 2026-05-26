Abogada de los hijos de Julia Chuñil es imputada por revelación de antecedentes secretos del caso

Un complejo escenario procesal se vive en el caso de Julia Chuñil tras conocerse que la abogada Karina Riquelme, quien ejerce la representación de los hijos de la mujer que se encuentra desaparecida, pasó a adquirir formalmente la calidad de imputada ante el Ministerio Público, acusada de haber violado el secreto de sumario.

La información fue confirmada de manera oficial por su propio abogado defensor, Rodrigo Pizarro, quien transparentó la existencia de esta arista penal paralela orientada a sancionar las presuntas filtraciones de piezas clave del expediente por parte de la profesional.

“En cuanto al conocimiento que tenemos de una causa por revelación de secreto de una causa reservada en la que Karina tendría la calidad de imputada, que se está llevando adelante por hechos que dicen relación con que Karina supuestamente habría revelado el secreto de la causa reservada asociada a la desaparición de Julia Chuñil”, detalló Pizarro respecto al origen de la indagatoria.

El doble rol de la defensa bajo sospecha

La gravedad de la imputación en contra de Riquelme radica en la posición estratégica que ostenta dentro del caso principal. De acuerdo con los antecedentes de la carpeta, la profesional maneja de primera fuente los datos sensibles debido a que cumple un rol multifuncional en el proceso.

A pesar de este adverso flanco judicial que afecta directamente a la abogada de la familia, la causa matriz por la desaparición de Julia Chuñil continúa en pleno proceso de investigación y despliegue por parte de las brigadas especializadas de la policía civil.