Cirque du Soleil anuncia nueva venta de entradas para su show “Alegria” en Chile: así puedes adquirir los tickets

Cirque du Soleil vuelve a Chile con uno de sus shows más conocidos: Alegría. El espectáculo regresa a nuestro país en medio de la conmemoración de los 20 años del primer show de la compañía en Santiago.

El próximo 6 de enero de 2027, en Espacio Riesco, la compañía canadiense traerá su icónica Gran Carpa (Big Top) donde invitará a los asistentes a sumergirse en el espectáculo que fue reinventado para esta oportunidad.

¿Cuándo será la venta de entradas?

La compañía anunció este miércoles que la venta general para Alegría se llevará a cabo el jueves 28 de mayo desde las 11:00 horas en el sistema Punto Ticket.

Los precios parten desde los $51.750 hasta los $228.850 pesos