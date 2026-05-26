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“Antonio Prieto, un siglo de emoción”: la serie que celebra el legado e historia del reconocido cantante nacional

Este martes se estrenó el primer de los tres capítulos que cuentan el legado de Antonio Prieto en la celebración de su centenario.

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“Antonio Prieto, un siglo de emoción”: la serie que celebra el legado e historia del cantante nacional

“Antonio Prieto, un siglo de emoción”: la serie que celebra el legado e historia del cantante nacional

12:07

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El 26 de mayo de 1926 nació en Iquique, el cantante y actor chileno, Antonio Prieto. En el marco de la celebración del centenario del natalicio de este reconocido artista nacional, ADN Podcast estrena: "Antonio Prieto, un siglo de emoción".

El periodista José Tomás Suazo, relatará a lo largo de tres capítulos la historia y el legado de Antonio Prieto. El proyecto cuenta con testimonios directos y entrevistas donde se dan a conocer anécdotas inéditas del artista.

Los entrevistados no solo son nacionales, pues el intérprete de “La novia” gozó de popularidad en América Latina y Europa. De hecho, en Argentina llegó a ser considerado un icono del cine y la TV.

A través de este podcast, Radio ADN busca rescatar la figura de uno de los artistas chilenos más influyentes del siglo XX, cuya carrera trascendió fronteras y generaciones. La serie sonora recorre sus inicios en Iquique, su consolidación como cantante y actor, y el impacto cultural que dejó tanto en Chile como en el extranjero.

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