“Antonio Prieto, un siglo de emoción”: la serie que celebra el legado e historia del reconocido cantante nacional
Este martes se estrenó el primer de los tres capítulos que cuentan el legado de Antonio Prieto en la celebración de su centenario.
“Antonio Prieto, un siglo de emoción”: la serie que celebra el legado e historia del cantante nacional
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El 26 de mayo de 1926 nació en Iquique, el cantante y actor chileno, Antonio Prieto. En el marco de la celebración del centenario del natalicio de este reconocido artista nacional, ADN Podcast estrena: "Antonio Prieto, un siglo de emoción".
El periodista José Tomás Suazo, relatará a lo largo de tres capítulos la historia y el legado de Antonio Prieto. El proyecto cuenta con testimonios directos y entrevistas donde se dan a conocer anécdotas inéditas del artista.
Los entrevistados no solo son nacionales, pues el intérprete de “La novia” gozó de popularidad en América Latina y Europa. De hecho, en Argentina llegó a ser considerado un icono del cine y la TV.
A través de este podcast, Radio ADN busca rescatar la figura de uno de los artistas chilenos más influyentes del siglo XX, cuya carrera trascendió fronteras y generaciones. La serie sonora recorre sus inicios en Iquique, su consolidación como cantante y actor, y el impacto cultural que dejó tanto en Chile como en el extranjero.
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