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Cirque du Soleil vuelve a Chile con “Alegría”: cuándo será la preventa y dónde comprar entradas

El clásico espectáculo llegará al país bajo la Gran Carpa de Espacio Riesco, con preventa exclusiva y venta general por Puntoticket.

Juan Castillo

Cirque du Soleil

Cirque du Soleil

Cirque du Soleil confirmó su regreso a Chile con Alegría, una reinterpretación de uno de sus espectáculos más icónicos y aclamados a nivel mundial.

La producción se presentará desde el 6 de enero de 2027 en Santiago, bajo la Gran Carpa de Espacio Riesco.

El montaje llega al país tras conmemorar los 20 años del primer espectáculo de la compañía en Chile y promete una nueva versión de su clásico atemporal. Según la producción, se trata de “un clásico atemporal, reimaginado para el presente”, con acrobacias, música en vivo, vestuarios exuberantes y una estética renovada.

Cuándo parte la preventa para ver Alegría en Chile

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La preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile comenzará el martes 26 de mayo, desde las 11:00 horas, a través de Puntoticket y estará disponible hasta agotar stock. Además, quienes paguen con tarjetas del banco podrán acceder a un 20% de descuento.

La venta general, en tanto, se habilitará inmediatamente después de agotada la preventa o, en su defecto, el miércoles 10 de junio, también desde las 11:00 horas y exclusivamente por Puntoticket.

Alegría fue visto por más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades entre 1994 y 2013. Además, su banda sonora recibió una nominación al Premio Grammy en 1995 y continúa siendo el álbum más vendido y reproducido de Cirque du Soleil.

Esta nueva versión redefine la narrativa original, renueva los números acrobáticos y adopta una estética contemporánea. La historia explora la lucha entre un viejo orden y una juventud que busca renovación en un reino que perdió a su rey.

La compañía definió el montaje como “una oda acrobática a la fuerza de la esperanza”, con un elenco de 54 artistas internacionales. Desde su estreno en 2019, esta reinterpretación ha sido vista por más de 3,5 millones de personas en siete países.

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