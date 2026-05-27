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Impactante tragedia: mujer de la tercera edad muere tras ser atropellada por tren de pasajeros

El servicio se vio obligado a realizar modificaciones en sus horarios de movilización entre Coronel y Concepción.

Felipe Romo

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Una impactante tragedia tuvo lugar en la región del Bío-Bio en en San Pedro de La Paz, donde una mujer de tercera edad fallecio tras ser impactada por un Biotren de pasajeros en horas de la tarde.

Según los informes preliminares la edad de la víctima oscilaba entre los 60 y los 65 años de edad. En cuanto al accidente, se reportó que se desarrollo a la altura de estación Costa Mar.

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El tren que atropello a la mujer fallecida correspondía al tramo que abarca Coronel-Concepción. De momento, no hay mayores antecedentes respecto al desarrollo de los hechos.

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Esto también repercutió en los horarios de servicio del Biotren, que según informó mediante sus redes sociales algunos tuvieron que ser suprimidos.

Servicios suprimidos por Biotren tras atropello de peatón

  • 19:45 horas desde Concepción.
  • 20:30 horas desde Coronel.
  • 21:15 horas desde Concepción.

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