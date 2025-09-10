Confirman millonaria multa contra el Banco de Chile tras otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el Banco de Chile luego de que este cometiera una grave infracción.

En detalle, la entidad financiera infringió la normativa que actualmente prohíbe otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos.

La ley 14.908 obliga a este tipo de instituciones a consultar el Registro Nacional de Deudores de Prensiones de Alimentos (RNDPA) antes de avanzar en el proceso.

Si la persona figura como deudor, se debe retener hasta el 50% del monto para destinarlo al pago de las pensiones que están pendientes.

Según detalló Pulso de La Tercera, originalmente fue el 20 de mayo cuando la CMF sancionó al Banco de Chile con una multa de 617,98 UF ($24 millones). Unos días más tarde, el 29 del mismo mes, el banco dedujo un recurso de reposición en contra la definición. Tras una sesión ordinaria, comisionados de la CMF decidieron mantener la sanción el 12 de junio.

“La exigencia de constatar si estaban o no los peticionarios de las operaciones crediticias en el Registro de Deudores, previo a entregar el dinero; y efectuar la retención, no se cumplió, pues ni hizo la consulta ni la retención, siendo procedente la aplicación de la sanción”, afirmó el tribunal de alzada, rechazando la defensa del banco controlado por el grupo Luksic y Citibank.

De paso, también se desestimó el argumento que calificaban las situación como un hecho “fortuito o de fuerza mayor”. La institución afirmó que había consultado el sitio del Registro Civil y arrojó un error.

“Nada impedía que pudiera hacer la consulta nuevamente, porque determinar que estaba o no en registro era necesario para proceder a la retención de la suma correspondiente previo al otorgamiento del crédito”, se respondió.