Bono por Asistencia Escolar 2026: este es el monto y los requisitos para recibir el beneficio

El Estado suele entregar una serie de beneficios a distintos sectores de la población, siendo uno de estos los estudiantes del país.

Dentro de las ayudas económicas dirigidas a los estudiantes está el Bono por Asistencia Escolar, el cual se otorga por 24 meses, es decir, dos años, a las familias de cuyos alumnos que cumplan con ciertos requisitos.

Dentro de los requisitos establecidos, está que las familias deben contar con integrantes de entre 6 y 18 años y que cumplan con un porcentaje de asistencia mensual superior o igual al 85%.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

Para recibir el Bono por Asistencia Escolar, se debe cumplir con lo siguiente:

Recibir el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media.

Que los niños, niñas y adolescentes cumplan con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. “Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior”, detallan en ChileAtiende.

¿Cuál es el monto del beneficio?

Para este año, el Bono por Asistencia Escolar es de $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla con lo establecido.

El aporte se otorga mensualmente con un desfase de tres meses. A modo de ejemplo, el pago de la asistencia de julio será entregado en el mes de octubre del mismo año.