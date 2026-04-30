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Bono por Asistencia Escolar 2026: este es el monto y los requisitos para recibir el beneficio

La ayuda económica está dirigida para las familias que cuentan con integrantes de entre 6 y 18 años. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Profesora - Sala de clases

Profesora - Sala de clases / Klaus Vedfelt

El Estado suele entregar una serie de beneficios a distintos sectores de la población, siendo uno de estos los estudiantes del país.

Dentro de las ayudas económicas dirigidas a los estudiantes está el Bono por Asistencia Escolar, el cual se otorga por 24 meses, es decir, dos años, a las familias de cuyos alumnos que cumplan con ciertos requisitos.

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Dentro de los requisitos establecidos, está que las familias deben contar con integrantes de entre 6 y 18 años y que cumplan con un porcentaje de asistencia mensual superior o igual al 85%.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

Para recibir el Bono por Asistencia Escolar, se debe cumplir con lo siguiente:

  • Recibir el Bono de Protección y el Bono Base Familiar. 
  • Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo. 
  • Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media. 
  • Que los niños, niñas y adolescentes cumplan con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. “Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior”, detallan en ChileAtiende.

¿Cuál es el monto del beneficio?

Para este año, el Bono por Asistencia Escolar es de $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla con lo establecido.

El aporte se otorga mensualmente con un desfase de tres meses. A modo de ejemplo, el pago de la asistencia de julio será entregado en el mes de octubre del mismo año.

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