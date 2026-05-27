Alerta tecnológica: estas son algunas de las consecuencias médicas que genera desvelarse mirando el celular / d3sign

El hábito de permanecer pegados a los celulares durante la madrugada está transformando a los jóvenes en "seres nocturnos" justo cuando el descanso es crucial.

Pese a que la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Medicina del Sueño aconsejan que este grupo duerma entre ocho y diez horas diarias, la realidad es muy distinta.

Una reciente investigación realizada en Estados Unidos reveló que más de la mitad de los adolescentes pasan una hora o más frente a sus pantallas entre las 22:00 y las 06:00 horas en noches escolares, una realidad potencialmente reflejada en muchos países y territorios.

El escenario empeora en la madrugada profunda: el mismo porcentaje de jóvenes activa sus dispositivos entre la medianoche y las 04:00 horas, según detalló Jason M. Nagata, autor principal del informe y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco.

Para llegar a estas conclusiones, Nagata y su equipo examinaron los registros del Estudio del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente (ABCD), logrando identificar cómo el consumo digital interfiere en el reposo.

Esto, considerando que la falta de sueño afecta funciones cognitivas básicas, dificultando que el cerebro retenga las experiencias del día.

La doctora Mary A. Carskadon, profesora de psiquiatría y comportamiento humano en la Universidad de Brown, también advierte sobre el impacto de esta conducta.

“Al desplazar la oportunidad de dormir, puede resultar difícil para los adolescentes descansar lo suficiente, y eso tiene un impacto derivado en su comportamiento cuando están despiertos, como sabemos desde hace muchísimos años”, comentó.

La especialista enfatiza que esta interferencia tecnológica choca directamente con el desarrollo, apelando a que “una de las tareas de la vida de los adolescentes es aprender”.

Maskot Ampliar

Además, apunta que el desvelo deteriora la regulación emocional: “Cuanto menos duerme un adolescente, más irritable se vuelve”.

“Los padres te dirán que es una de esas conclusiones que no requieren pensarse mucho”. En perfiles vulnerables, Nagata añade que la falta de sueño eleva el riesgo de padecer depresión y ansiedad.

El análisis demostró que el tiempo en pantalla se concentra en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, donde los jóvenes pasan una media de 33 minutos cada noche.

Niveles de alerta en plena noche

Carskadon explica que la interactividad que exigen estas herramientas rompe el proceso de relajación: “Cuando se supone que debes estar durmiendo, tus niveles de alerta necesitan bajar, pero esos son el tipo de interacciones que elevan tu nivel de alerta y hacen que sea más difícil dormir”.

A esto se suma la fragmentación del sueño por las notificaciones. En un análisis previo de 2023, Nagata descubrió que el 17% de los menores reportó ser despertado por un mensaje durante la noche, y un 20% admitió que usa el teléfono si se desvela.

“De repente ves estos mensajes y eso puede reactivarlos y hacer que sea más difícil conciliar el sueño”, explica Nagata.

Según los expertos, la solución empieza por el ejemplo de los adultos: “Creo que es importante que los padres modelen conductas saludables frente a las pantallas”.

Se sugiere crear planes familiares que dejen los dispositivos fuera de los dormitorios, utilizando estrategias como una caja de seguridad común, recordando que, como concluye Carskadon, “no es solo un problema de los adolescentes; es un problema de la familia”.