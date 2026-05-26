Observatorio Astronómico Nacional abrirá sus puertas para celebrar el Día de los Patrimonios con la Fiesta del Cosmos

La observación del cosmos y la historia de su estudio se tomarán la agenda cultural del próximo fin de semana en una nueva celebración del Día de los Patrimonios.

Como parte de la cartelera oficial del Día del Patrimonio 2026, el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) abrirá sus dependencias ubicadas en Las Condes, transformándose en el escenario de un inédito encuentro de divulgación que busca conectar a la ciudadanía con las fronteras de la investigación del universo.

Bajo la organización del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, el recinto ubicado en la cumbre del Cerro Calán albergará la denominada ‘Fiesta del Cosmos’.

El objetivo primordial es acercar el conocimiento científico a la comunidad mediante el aprendizaje directo sobre galaxias, dinámicas planetarias y el funcionamiento de la tecnología óptica y de radio de los grandes telescopios que operan en el territorio.

La convocatoria a esta actividad cuenta con el fuerte respaldo de figuras clave de la ciencia local. La astrónoma y divulgadora Teresa Paneque, junto al reconocido astrofísico y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, entre varios nombres más.

Una de las grandes novedades de la versión 2026 será la disposición de tres escenarios simultáneos en los terrenos del observatorio. En estos puntos, investigadores y especialistas dictarán ponencias dirigidas a todo tipo de público, haciendo un recorrido histórico y de contingencia sobre la exploración espacial moderna.

El temario de las charlas profundizará en las bitácoras de los hitos tecnológicos más relevantes de la humanidad. Se repasará la épica de la Misión Apolo, la ingeniería detrás de la Misión Rosetta y el trayecto de la Sonda Parker en sus aproximaciones extremas a la corona del Sol.

Asimismo, las presentaciones mirarán hacia el futuro al debatir sobre la exploración de planetas, el estado actual de los desarrollos de SpaceX orientados al transporte de tripulación humana a la Luna o Marte, y las metas del Proyecto Artemis.

Una feria internacional en suelo chileno

Además de la oferta académica y de divulgación, la jornada servirá como vitrina para exponer el rol de Chile como la capital mundial de la observación del cielo.

Representantes de los consorcios internacionales con operaciones e infraestructura en el norte del país se instalarán en el lugar para interactuar directamente con la audiencia general.

Entre las delegaciones confirmadas destaca el radiotelescopio ALMA, junto con el observatorio Vera Rubin y Las Campanas.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) también marcará presencia detallando las operaciones de infraestructuras como el Very Large Telescope (VLT) y el colosal proyecto en construcción del Telescopio Extremadamente Grande (ELT), el cual se convertirá en el instrumento óptico más grande del planeta para escudriñar el espacio profundo.

A ellos se sumarán representantes de proyectos globales como el Gigante de Magallanes y la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA).

Coordenadas del evento

Fecha y hora: Domingo 31 de mayo, desde las 10:00 hasta las 16:30 horas.

Domingo 31 de mayo, desde las 10:00 hasta las 16:30 horas. Ubicación: Observatorio Astronómico Nacional, Calle Camino el Observatorio 1515, Las Condes.

Observatorio Astronómico Nacional, Calle Camino el Observatorio 1515, Las Condes. Modalidad: Entrada 100% liberada, para todas las edades y sin necesidad de inscripción previa.