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Vuelco en el futuro de Brereton: Southampton no lo quiere y otros cuatro clubes ya lo tienen en carpeta

El delantero chileno-inglés no entraría en los planes de los “Saints” y, ante ese escenario, se convertiría nuevamente en uno de los atacantes más cotizados de la Championship.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

La temporada del fútbol inglés ya llegó a su fin y, por estos días, el futuro de Ben Brereton Díaz permanece en el aire tras finalizar su préstamo en el Derby County.

En principio, el delantero deberá regresar al Southampton, dueño de su pase, elenco que finalmente no logró ascender a la Premier League luego de ser descalificado de los playoffs por un caso de espionaje a los entrenamientos del Middlesbrough en semifinales.

Sin embargo, pese a tener contrato vigente hasta 2028, los “Saints” no tendrían contemplado seguir contando con el atacante, por quien pagaron más de 9 millones de dólares y que nuevamente despertó el interés de varios clubes de la Championship.

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Según informó el medio Daily Echo, dos viejos conocidos de “Big Ben” volverían a la carga por su fichaje: el propio Derby County, donde jugó esta temporada, y el Sheffield United, camiseta que defendió durante su paso por la Premier League.

Además, otros equipos que también seguirían al seleccionado chileno serían el West Bromwich Albion, que logró evitar el descenso en las últimas jornadas, y el Middlesbrough, que alcanzó la final de los playoffs de ascenso antes de caer ante el Hull City.

De esta manera, Brereton vuelve a posicionarse como uno de los delanteros más cotizados de la competitiva Segunda División inglesa.

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