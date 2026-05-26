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VIDEO. Registro muestra el momento exacto de la agresión contra diputado Javier Olivares en Olmué

Las imágenes muestran parte del incidente ocurrido en un club deportivo y vuelven a enfrentar las versiones sobre lo sucedido esa madrugada.

Martín Neut

Agresión contra diputado Javier Olivares en Olmué

Agresión contra diputado Javier Olivares en Olmué / Oscar Guerra

Un video mostró el momento exacto de la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares durante la madrugada del pasado 10 de mayo en Olmué.

El incidente ocurrió tras una actividad realizada en el Club Deportivo Montevideo, donde el parlamentario denunció haber sido atacado por un grupo de sujetos. Por el caso, Carabineros detuvo posteriormente a dos hombres de 37 y 39 años, ambos con antecedentes policiales.

Las imágenes fueron compartidas por T13 y muestran parte de la agresión ocurrida al interior del recinto.

Tras la difusión del registro, Olivares reiteró su versión de los hechos y aseguró que contaba con videos del episodio. “Está todo en video, tenemos video de la agresión, del ingreso”, afirmó, descartando además haber consumido alcohol esa noche.

Palabras del recinto deportivo

El diputado también insistió en que escuchó frases alusivas a la izquierda antes de ser golpeado. “Clarito escuché la palabra ‘izquierda’”, sostuvo.

Sin embargo, Claudio Gutiérrez, presidente del Club Deportivo Montevideo, contradijo parte del relato y aseguró que el parlamentario llegó “por iniciativa propia” al evento y “sin tener la calidad de invitado oficial”.

Desde el club señalaron además que Olivares ingresó con una “actitud festiva y altamente extrovertida” y que el conflicto se originó luego de un incidente con una asistente, tras lo cual el esposo de la mujer reaccionó golpeándolo.

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