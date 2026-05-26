Viajes, alojamiento y comida incluida: Sernatur cerrará postulaciones para viajes de estudio con hasta 50% de subsidio
El beneficio contempla paquetes turísticos para establecimientos subvencionados e incluye excursiones, traslados y seguro de asistencia.
El programa “Gira de Estudio” de Servicio Nacional de Turismo mantendrá abiertas sus postulaciones hasta el viernes 29 de mayo para estudiantes de colegios subvencionados.
La iniciativa contempla 340 cupos y beneficiará a cerca de 13 mil alumnos durante el período 2026-2027, con viajes subsidiados hasta en un 50%.
El beneficio está dirigido principalmente a cursos de enseñanza media y considera destinos entre Arica y Los Lagos. En Aysén y Magallanes, en tanto, las giras serán intrarregionales.
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La principal novedad de esta edición es la incorporación, como plan piloto, de estudiantes de 7° y 8° básico de colegios subvencionados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, mediante el programa “Experiencia Educativa” desarrollado junto a la Subsecretaría de la Niñez.
“CREO de creer y crear”
Cada viaje incluye transporte, alojamiento por cinco días y cuatro noches, alimentación completa, excursiones, actividades recreativas, guía turístico y seguro de asistencia. Las delegaciones estarán compuestas por 37 estudiantes y tres adultos acompañantes.
Para difundir la convocatoria, el programa lanzó una campaña junto al dúo de docentes raperos “CREO de creer y crear”, además de una coreografía preparada especialmente por el bailarín Seba Drazer.
Más de 4.500 establecimientos educacionales recibieron las claves para postular a través de Gira de Estudio. La selección dependerá del índice de vulnerabilidad de cada recinto y de los cupos disponibles por región.
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