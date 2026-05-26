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Viajes, alojamiento y comida incluida: Sernatur cerrará postulaciones para viajes de estudio con hasta 50% de subsidio

El beneficio contempla paquetes turísticos para establecimientos subvencionados e incluye excursiones, traslados y seguro de asistencia.

Martín Neut

Sernatur

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El programa “Gira de Estudio” de Servicio Nacional de Turismo mantendrá abiertas sus postulaciones hasta el viernes 29 de mayo para estudiantes de colegios subvencionados.

La iniciativa contempla 340 cupos y beneficiará a cerca de 13 mil alumnos durante el período 2026-2027, con viajes subsidiados hasta en un 50%.

El beneficio está dirigido principalmente a cursos de enseñanza media y considera destinos entre Arica y Los Lagos. En Aysén y Magallanes, en tanto, las giras serán intrarregionales.

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La principal novedad de esta edición es la incorporación, como plan piloto, de estudiantes de 7° y 8° básico de colegios subvencionados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, mediante el programa “Experiencia Educativa” desarrollado junto a la Subsecretaría de la Niñez.

“CREO de creer y crear”

Cada viaje incluye transporte, alojamiento por cinco días y cuatro noches, alimentación completa, excursiones, actividades recreativas, guía turístico y seguro de asistencia. Las delegaciones estarán compuestas por 37 estudiantes y tres adultos acompañantes.

Para difundir la convocatoria, el programa lanzó una campaña junto al dúo de docentes raperos “CREO de creer y crear”, además de una coreografía preparada especialmente por el bailarín Seba Drazer.

Más de 4.500 establecimientos educacionales recibieron las claves para postular a través de Gira de Estudio. La selección dependerá del índice de vulnerabilidad de cada recinto y de los cupos disponibles por región.

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