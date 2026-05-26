Cambió su apariencia física para evadir la justicia: detienen en Rancagua a hombre que llevaba 1.125 días prófugo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un hombre de 38 años fue detenido por Carabineros en Rancagua luego de permanecer más de tres años prófugo de la justicia por delitos de robo con intimidación y asociación ilícita.

Según los antecedentes policiales, durante ese periodo habría modificado su apariencia física para evitar ser identificado por los policías.

La captura fue concretada por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Rancagua, quienes tras distintas diligencias lograron ubicar y detener al imputado en la capital regional.

1.125 días prófugo de la justicia

El mayor Nicolás Calderón explicó que el sujeto “se encontraba prófugo por más de 1.125 días” y que mediante “el cambio de sus vestimentas como asimismo de su apariencia” consiguió mantenerse evadiendo a la justicia durante todo ese tiempo.

De acuerdo con Carabineros, el hombre mantenía órdenes de detención vigentes y era buscado por su presunta participación en delitos graves.

Tras su arresto, quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar el respectivo control de detención.