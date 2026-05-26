;

Cambió su apariencia física para evadir la justicia: detienen en Rancagua a hombre que llevaba 1.125 días prófugo

El sujeto, que está imputado por robo con intimidación y asociación ilícita, fue ubicado tras una serie de diligencias realizadas por la SIP de Carabineros.

Martín Neut

Matías Llanca

Detienen a hombre que llevaba 1125 días prófugo en Rancagua

Detienen a hombre que llevaba 1125 días prófugo en Rancagua

01:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un hombre de 38 años fue detenido por Carabineros en Rancagua luego de permanecer más de tres años prófugo de la justicia por delitos de robo con intimidación y asociación ilícita.

Según los antecedentes policiales, durante ese periodo habría modificado su apariencia física para evitar ser identificado por los policías.

Revisa también:

ADN

La captura fue concretada por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Rancagua, quienes tras distintas diligencias lograron ubicar y detener al imputado en la capital regional.

1.125 días prófugo de la justicia

El mayor Nicolás Calderón explicó que el sujeto “se encontraba prófugo por más de 1.125 días” y que mediante “el cambio de sus vestimentas como asimismo de su apariencia” consiguió mantenerse evadiendo a la justicia durante todo ese tiempo.

De acuerdo con Carabineros, el hombre mantenía órdenes de detención vigentes y era buscado por su presunta participación en delitos graves.

Tras su arresto, quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar el respectivo control de detención.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad