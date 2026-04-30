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Condenan a Sernatur y el Fisco por acoso laboral contra exdirectora del Maule: le pidieron la renuncia tras denunciar

El Juzgado de Letras del Trabajo de Talca ordenó el pago de una indemnización a la exdirectora regional del Sernatur del Maule, Rosa María Romero, tras acreditar daños a su salud mental.

Mario Vergara

Benjamín Quinteros

Condenan a Sernatur y el Fisco por acoso laboral contra exdirectora del Maule: le pidieron la renuncia tras denunciar

El Juzgado de Letras del Trabajo de Talca dictó una sentencia histórica el pasado 24 de abril de 2026, condenando al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y al Fisco de Chile por los daños derivados de una enfermedad profesional causada por acoso laboral y hostigamiento.

La demandante, Rosa María Romero, quien se desempeñó como Directora Regional de Sernatur Maule, logró acreditar ante la justicia que la institución incumplió su deber legal de protección, exponiéndola a condiciones laborales adversas y conductas desafiantes que dañaron su salud mental.

La sentencia ordena al Estado el pago de $18.000.000 por daño moral, además de montos por daño emergente y costas del juicio, totalizando una cifra superior a los 19 millones de pesos. El tribunal fue enfático al señalar que el estatus de un cargo de confianza no es justificación para tolerar represalias ni boicots institucionales tras realizar denuncias, enviando una señal clara sobre la erradicación de la violencia en el trabajo.

La defensa de Sernatur y el rol del CDE

Tras conocerse la noticia, Sernatur emitió una declaración pública precisando que el sumario administrativo interno concluyó sin establecer responsabilidad del Director Nacional, Jaime Cristóbal Benítez, disponiéndose su sobreseimiento.

La institución subrayó que la sentencia de primera instancia no se encuentra firme ni ejecutoriada, y que el caso está siendo analizado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar los recursos legales que correspondan conforme a derecho.

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Desde el servicio recalcaron su compromiso con la probidad y la dignidad de las personas, asegurando que continuarán colaborando con las instancias judiciales mientras resguardan la correcta aplicación del ordenamiento jurídico.

El precedente de la Ley Karin

Por su parte, Rosa María Romero vinculó este éxito judicial con la lucha de la familia de Karin Salgado, cuya valentía permitió visibilizar el impacto del acoso laboral en Chile. Según la exdirectora, desde julio de 2024 estuvo expuesta a factores de riesgo de tensión psíquica y un ambiente laboral fracturado, sufriendo incluso represalias, como la solicitud de su renuncia no voluntaria, tras denunciar las irregularidades.

La exfuncionaria relata que “se reconoció la existencia de un ambiente laboral tenso y fracturado, junto con conductas inapropiadas y desafiantes hacia mi autoridad como jefatura por parte de funcionarios subalternos, mantenidas durante un período suficiente para explicar el desarrollo de la enfermedad profesional”.

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“Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante las instancias correspondientes, incluyendo situaciones que involucraban a funcionarios de sernatur Maule , autoridades sectoriales ( ex seremi de economía) y al Director Nacional SR. Jaime Cristóbal Benítez Villafranca. Sin embargo, pese a que la normativa institucional —como la Resolución Exenta N°466 del Servicio Nacional de Turismo— establece expresamente la protección del denunciante, tras efectuar dichas denuncias sufrí represalias que incluyeron la solicitud de mi renuncia no voluntaria y la posterior apertura de procesos administrativos por parte de las mismas personas denunciadas", relata la afectada.

Este fallo es considerado un hito relevante porque confirma que el Estado tiene una responsabilidad directa frente a los riesgos psicosociales de sus trabajadores. “Este precedente abre un camino para muchas otras personas del sector público que enfrentan situaciones similares y que muchas veces no denuncian por temor”, concluyó Romero en su declaración.

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