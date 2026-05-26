La peligrosa estafa que usa el nombre de la TGR para engañar a miles de usuarios: revisa cómo funciona

La Tesorería General de la República alertó sobre una campaña de phishing que suplanta la identidad de la institución mediante correos electrónicos enviados masivamente a usuarios.

El mensaje fraudulento informa sobre una supuesta “deuda pendiente” asociada a un RUT y advierte posibles sanciones administrativas. Para revisar el detalle, el correo solicita descargar un archivo adjunto denominado como “documento oficial”, acción que podría comprometer datos personales o instalar software malicioso.

A través de redes sociales, la TGR llamó a no abrir archivos ni acceder a enlaces sospechosos.

“Alerta de correo falso. Informamos sobre el envío masivo de un correo que intenta suplantar la identidad de TGR. Te recordamos que nunca debes descargar archivos adjuntos ni ingresar a enlaces de correos no solicitados o sospechosos. Ante cualquier duda, revisa siempre nuestros canales oficiales”, indicaron.

37,7 millones de intentos de phishing en Chile

La institución recordó además que este tipo de fraude ya había sido detectado anteriormente y reiteró que nunca solicita descargar documentos desde enlaces externos o correos no oficiales.

Según la empresa Cut Security y como consigna The Clinic, durante 2025 se han registrado 37,7 millones de intentos de phishing en Chile, cifra que representa más de 100 mil ataques diarios y un aumento de 71% respecto al año pasado.

Expertos atribuyen este incremento al uso de Inteligencia Artificial y herramientas automatizadas para crear campañas masivas de ciberfraude.