Tras varios rumores, reconocido periodista confirma relación con actriz 17 años menor: “Estoy bien contento”

Lo que en un principio comenzó como un rumor, terminó por confirmarse. El mundo del espectáculo y la farándula nacional está ante el nacimiento de una nueva relación amorosa.

Se trata nada más y nada menos que del periodista Mauricio Jürgensen y la actriz Luciana Echeverría, incipiente romance que tiene una diferencia de edad de 17 años.

Luego de que el periodista Pablo Candia lanzó la “bomba”, ambos comenzaron a dar pistas por redes sociales que daban luces sobre un presunto romance entre ambos.

Ahora, fue el propio Jürgensen quien despejó todas las dudas en una entrevista con La Metro FM. “He estado en la lógica de conocer gente y, como sabemos, Instagram es un buen lugar para de repente conectar”, partió mencionando.

“Yo creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara; sin duda, es mi situación actual de haber conocido a alguien. No te estás imaginando que hay una conexión o algo especial, que es lo que estoy viviendo ahora”, agregó el periodista.

Luego, el comunicador no dejó ningún espacio a la duda y confirmó el vínculo. “(Lo digo) para despejar la duda. Estoy bien contento”, afirmó.

Por último, mencionó que “a mí hace un mes me paparacearon y no tengo nada que hacer ahí”, cerró el periodista haciendo alusión a las imágenes que se difundieron de él junto a la actriz hace un mes.