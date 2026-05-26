Chile ya supera las 45 toneladas de droga incautadas este 2026: cifra se acerca al récord del año pasado / skaman306

Este martes, las autoridades informaron que en lo que va de 2026 ya se han decomisado cerca de 45 toneladas de droga en el país, una cifra que se aproxima rápidamente a las 60 toneladas incautadas durante todo el año pasado.

El balance fue dado a conocer durante una actividad relacionada con el Plan Rural Cannabis 2025-2026, instancia en la que participaron representantes del Gobierno, el Ministerio Público y Carabineros.

En la ocasión, el fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó las cifras como históricas. Según señaló, el volumen de droga decomisada y la cantidad de plantaciones destruidas durante el primer semestre reflejan un importante despliegue policial en distintas regiones del país.

De acuerdo con los antecedentes entregados, en el marco del plan se han incautado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas de cannabis, lo que representa un aumento de 153% respecto al periodo 2024-2025.

El general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, explicó que muchos de los operativos se realizaron en sectores rurales y de difícil acceso, donde organizaciones criminales buscan ocultar cultivos ilegales.

Además del aumento en las incautaciones, las autoridades reportaron 33 personas detenidas por delitos vinculados al tráfico y cultivo ilegal de marihuana. Del total, 13 fueron arrestadas por tráfico y 20 por cultivo ilícito.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, destacó que las cifras responden a un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.

La autoridad remarcó que el volumen de droga decomisada en lo que va del año ya se acerca al total alcanzado durante todo 2025.