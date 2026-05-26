“El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 (...) Si nos preocupamos del árbitro, nos vamos a complicar solos” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica trabaja en la previa a su encuentro del jueves, por el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante Boca Juniors.

En una agenda recargada de los últimos dos meses, en el elenco cruzado no quieren que la derrota con Colo Colo sea factor.

“Nos ha tocado harta competencia, tenemos que ir reponiéndonos rápido y pensar luego en el próximo rival. Vamos a ir a darlo todo allá”, recalcó en conferencia de prensa el volante Jimmy Martínez, aludiendo a la presión que tendrán que afrontar en La Bombonera.

“El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y vamos a ir a jugarnos nuestra opción para clasificar, jugando como fuimos a Brasil y Ecuador (...) No vamos a salir a empatar, uno siempe aspira a ganar y es lo que vamos a hacer”, dijo, bajándole el perfil al hecho de que el colombiano Wilmar Roldán sea el juez del cotejo.

“Si nos vamos a preocupar de los árbitros, nos vamos a complicar solos. Hay que enfocarse en el plan de juego”, comentó Jimmy Martínez, que hizo un balance positivo de lo que va de su temporada con la UC.

“Vine con esa espinita de ganar minutos, he podido cumplir. A veces he podido entrar bien, en otras veces no he aportado lo que he esperado, pero estoy muy contento de lo que estoy realizando este año”, concluyó quien ya suma 20 partidos, donde ha convertido dos goles por el cuadro de la franja.