El tono ciudadano que busca imprimir el Gobierno de José Antonio Kast a su primera Cuenta Pública

A pocos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno afina los últimos detalles del discurso que se realizará este 1 de junio en el Congreso Nacional, una ceremonia que, según estiman desde el Ejecutivo, no debería extenderse por más de una hora y media.

Pero más allá del contenido político y de los anuncios esperados, en La Moneda trabajan para darle un sello más ciudadano a esta instancia. Bajo el lema “Chile Cuenta con Todos”, el Ejecutivo habilitó un portal web donde las personas pueden enviar mensajes y propuestas bajo la consigna “comparte tus ideas para un Chile mejor”.

La plataforma también permite subir imágenes y fotografías que serán exhibidas durante la transmisión de la Cuenta Pública, en un intento por incorporar la participación de la ciudadanía en uno de los hitos políticos más relevantes del año.

En el Gobierno aseguran que el discurso del Mandatario estará enfocado en realizar un balance de los primeros meses de gestión, abordar cómo encontraron la administración tras el cambio de mando y proyectar las principales medidas y anuncios para el futuro.