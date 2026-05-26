Seleccionado chileno suma interesados y podría cambiar de club en Argentina

A pocos días de que se abra el mercado de pases en el fútbol sudamericano, varios seleccionados chilenos podrían cambiar de club de cara al segundo semestre de la temporada.

Uno de ellos sería Lautaro Millán, joven volante perteneciente a Independiente, que nuevamente aparece en el radar de otro equipo del fútbol trasandino.

Según información de TyC Sports, Talleres de Córdoba volvió a interesarse en el mediocampista de 20 años, quien actualmente se encuentra concentrado junto a Chile para la fecha FIFA de junio.

Durante la presente temporada con el “Rey de Copas”, Millán ha alternado entre titularidad y suplencia bajo el mando de Gustavo Quinteros. De los 15 encuentros que disputó, nueve fueron desde el arranque, aunque solo en uno logró completar los 90 minutos. Además, aportó con un gol y una asistencia.

El interés de la “T” no es nuevo, ya que anteriormente ya había intentado ficharlo sin éxito. Ahora, si la operación llega a concretarse, el argentino-chileno podría compartir camarín con otros tres futbolistas nacionales: Bruno Barticciotto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza.

Por otra parte, su eventual salida de Independiente podría abrir espacio para otro seleccionado chileno, considerando que, tal como hemos informado, Rodrigo Echeverría también interesa en el “Rojo” para este mercado de transferencias.