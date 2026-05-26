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VIDEO. Malas noticias para Fernando Cornejo: se lesionó justo cuando sonaba para Colo Colo

El mediocampista apenas pudo disputar media hora de encuentro en la clasificación de LDU Quito a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Javier Catalán

Captura: ESPN

Captura: ESPN

Este martes, Liga Deportiva Universitaria de Quito se jugaba la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, con Fernando Cornejo arrancando como titular en el conjunto ecuatoriano.

Sin embargo, la jornada no fue positiva para el volante chileno, justo cuando en las últimas horas su nombre había sido vinculado a Colo Colo de cara al próximo mercado de fichajes.

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A los 29 minutos del encuentro frente a Always Ready, el exjugador de Universidad de Chile y Palestino sintió una molestia muscular y cayó al césped pidiendo inmediatamente el cambio, siendo reemplazado por Gabriel Villamíl.

Pese a la salida del mediocampista nacional, el cuadro universitario logró sacar adelante el compromiso y venció por 3-2 al elenco boliviano, asegurando así su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo G.

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