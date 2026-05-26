Sepultura anuncia el último concierto de su historia: conoce la fecha y la venta de entradas / Stephen J. Cohen

Una de las bandas más icónicas del metal sudamericano y mundial oficializó su despedida. A través de sus redes sociales, Sepultura, confirmó la fecha en la que ofrecerá su último concierto de la historia.

“Una noche definitiva. Una celebración histórica. Más que épica”, escribió la banda en la publicación realizada a través de Instagram. “La fiesta va a ser bonita”, comentaron desde Sepultura, invitando a sus fanáticos a su concierto.

El show llamado Celebrating life through death (Celebrando la vida a través de la muerte) se realizará el próximo 7 de noviembre en el Arena Pacaembu de Sao Paulo.

Así la banda brasileña comienza a despedirse de su público con dos conciertos en su país. El primero de ellos se realizará el 5 de septiembre en el marco del Rock in Rio 2026 en el escenario Palco Mundo.

Hasta el momento, ni la banda, ni Ticketmaster, han entregado información sobre la venta de entradas para el último concierto de Sepultura.