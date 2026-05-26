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Bovaglio y la clasificación de O’Higgins en Copa Sudamericana: “Prescindimos de algunos esfuerzos, fuimos efectivos”

El entrenador del elenco de Rancagua reconoció que cambiaron el estilo de juego con tal de ganar a Millonarios.

Carlos Madariaga

Bovaglio y la clasificación de O’Higgins en Copa Sudamericana: “Prescindimos de algunos esfuerzos, fuimos efectivos”

Bovaglio y la clasificación de O’Higgins en Copa Sudamericana: “Prescindimos de algunos esfuerzos, fuimos efectivos” / LUIS ACOSTA

O’Higgins logró la hazaña al imponerse en Colombia ante Millonarios para clasificarse a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El cuadro de Rancagua mostró una cara distinta respecto de lo que ha sido su temporada, teniendo menos de la 30% de la posesión del partido, cuestión que fue reconocida de particular forma por su DT, Lucas Bovaglio.

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No es algo que se dio durante el partido, lo habíamos trabajado. Habitualmente salimos a presionar a los rivales y a través de la circulación de la pelota jugamos más en campo rival, pero ahora había circunstancias que conspiraban contra nuestra nuestra esencia y una era la altura”, remarcó en conferencia de prensa.

Le dije a los chicos que hoy teníamos que prescindir de algunos esfuerzos, le dimos la pelota a un equipo que no está acostumbrado a tenerla y teníamos que ser contundentes. El equipo fue efectivo. Queríamos armar la línea de cinco más tarde, pero nos pusimos el overol, hubo chicos que hiceron funciones que habitualmente no hacen. No teníamos otra opción si queríamos volver a Rancagua con la clasificación. Hicieron un partido de hombres”, apuntó Bovaglio, destacando el desempeño de su plantel en Bogotá.

“El equipo salió a jugar con personalidad, se plantó y respetó el plan de juego. Les dije que nos iba a tocar sufrir en algún momento, pero volvemos a casa con la clasificación. Era una injusticia quedar fuera, pero el de arriba se acordó de nosotros y la ilusión de estos chicos esta vez sí tuvo premio”, aseguró el DT de O’Higgins, con quien ya clasificó a semifinales de la Copa de la Liga y ante lo cual apuesta a dar pelea en la Liga de Primera, donde son octavos, pero a solo tres puntos del segundo.

Me ilusiono a la par de los jugadores y un equipo ilusionado no tiene techo. Ahora podemos ir a buscar la zona alta de la tabla en el torneo, hay un apetito por competir e ir por más. Estamos con todos los frentes abiertos y vermos hasta dónde llegamos”, cerró Lucas Bovaglio.

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