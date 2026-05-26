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Golpe de última hora para Carlos Palacios

El volante chileno asomaba como la gran novedad de Boca Juniors para enfrentar a Universidad Católica, pero finalmente quedó fuera de la citación para el duelo decisivo por Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves, Boca Juniors se jugará su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, cuando reciba a Universidad Católica en La Bombonera por la sexta y última fecha del Grupo D.

En la previa del decisivo encuentro, Carlos Palacios aparecía como la gran novedad del “Xeneize”. El volante chileno dejó atrás una compleja lesión en la rodilla y volvió a entrenar con normalidad junto al plantel, por lo que todo indicaba que volvería a ser citado para enfrentar a la UC.

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Sin embargo, el ex Colo Colo recibió un duro revés en las últimas horas. Según informó TyC Sports, Palacios finalmente no será incluido en la convocatoria del técnico Claudio Ubeda y completará así siete meses sin jugar.

“El chileno no terminó de convencer pese a haber superado la sinovitis que padecía en su rodilla derecha. El mediapunta terminará la primera mitad del año sin haber sumado minutos", detalló el citado medio.

El último partido que jugó el formado en Unión Española con la casaca azul y oro fue el 7 de diciembre del 2025, cuando jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo por la cuenta mínima ante Racing, por semifinales del torneo argentino.

Dos meses después, el 23 de febrero de este año, el jugador de 25 años se operó del menisco externo de la rodilla derecha, tras sufrir una sinovitis que le impidió jugar en el primer semestre, tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores.

Con la ausencia de Palacios, Boca se medirá ante Universidad Católica con la obligación de ganar para pasar de ronda. El equipo argentino tiene 7 puntos en el Grupo D, tres menos que la UC y uno menos que Cruzeiro, elenco que hoy ostenta el segundo lugar y que enfrentará a Barcelona.

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