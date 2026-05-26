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VIDEO. “Me salvaron la vida”: mexicana revela productos muy comunes en Chile que la ayudaron a sobrevivir al frío

Ely Enchilada contó cómo enfrentó las bajas temperaturas en el país.

Nelson Quiroz

capturas

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Las bajas temperaturas que han marcado los últimos días en la zona central del país no solo han complicado a los chilenos, sino también a extranjeros que no estaban acostumbrados al invierno santiaguino.

Ese fue el caso de la creadora de contenido mexicana Ely Enchilada, quien se volvió viral tras contar en TikTok cómo logró enfrentar el frío desde que llegó a vivir a Chile.

A través de un video publicado en redes sociales, la influencer explicó que descubrió costumbres y objetos muy comunes para los chilenos, pero completamente desconocidos para ella en México.

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Hoy les puedo asegurar que muchos mexicanos están cagados (sic) de frío con las temperaturas bajas aquí en Santiago”, comentó entre risas, generando inmediata identificación entre usuarios extranjeros y nacionales.

La publicación rápidamente sumó miles de visualizaciones y comentarios, especialmente por la curiosidad de sus seguidores respecto a cuáles eran esos artículos que, según contó, literalmente “le salvaron la vida” durante las noches más heladas.

Recién avanzada la grabación, Ely reveló que uno de ellos era el clásico guatero, un elemento profundamente ligado a la cultura chilena invernal. “Esto de verdad yo solamente lo había visto en caricaturas”, confesó, sorprendida por lo efectivo que resultó para combatir el frío.

La segunda “salvación”, según relató, fue el calientacamas. Aunque admitió que todavía le produce temor por tratarse de un sistema eléctrico, reconoció que terminó encantada con el invento. “De verdad estas dos cosas son lo mejor”, afirmó.

El video también abrió un divertido debate entre los usuarios: “¿Team guatero o team calientacamas?”. Mientras algunos defendieron el tradicional guatero, otros recomendaron mantas eléctricas, sábanas de polar y plumones térmicos. Incluso hubo advertencias sobre el uso seguro del guatero, luego de que varios usuarios compartieran experiencias de quemaduras y accidentes domésticos.

@elyenchilada

En Mexico no hace tantísimo frío y supongo es por eso la diferencia para estar calientitos por las noches. Y si! Yo ya me estoy muriendo de frío en casa jajajaja #mexicanaenchile #calientacamas #guatero #frío

♬ sonido original - Hector Limon

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