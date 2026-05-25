“Estoy en shock”: influencer rusa se sorprende con particular situación vivida en Chile

En diversas ocasiones los extranjeros que visitan o residen en Chile utilizan sus redes sociales para documentar sus experiencias dentro del territorio nacional.

Alexandra Gostraya no fue la excepción. La creadora de contenido rusa utilizó su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores una situación particular que la sorprendió: la alegría de los recolectores de basura.

“¡De verdad contagian su energía! Son chicos muy alegres y, como todos los chilenos, muy amables y cariñosos con los niños“, escribió en su publicación.

En el registro, Alexandra relató que: “Ustedes dicen que los chilenos trabajan relajados; miren cómo los chicos recogen la basura alegremente y muy rápido”

“Estoy simplemente en shock de lo rápido que trabajan, es increíble, además, bailan genial con la música”, comentó.

En el video, además, la creadora de contenido mostró cómo los trabajadores se despiden alegremente del menor que Alexandra transportaba en un carrito.