;

“De la gente de la U no recibo insultos, con Católica la paso peor; una señora me dijo una vez ‘usted es un conch…’”

Claudio Borghi abordó su relación con los hinchas azules y cruzados. Además, recordó un tenso episodio que vivió con una fanática de la UC.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Claudio Borghi, ídolo histórico de Colo Colo, explicó en una reciente entrevista cómo es su relación con los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica, a raíz de la fuerte rivalidad que existe entre albos, azules y cruzados.

En diálogo con “Jugada Nacional”, el podcast de As.com y el Sifup, el “Bichi” comentó: “Evidentemente, recibo más cariño de la gente de Colo Colo que de otros clubes, pero tampoco está dentro de mis ganas gustarle a todo el mundo. De la gente de la U no recibo insultos y eso me llama la atención. Con Católica es donde peor lo paso a veces...”.

Revisa también:

ADN

En la misma línea, el ex DT del “Cacique” recordó un tenso episodio que vivió con una fanática de la UC hace unos años: “Una vez me quedé helado porque llegué temprano a las transmisiones y había dos señoras, y una me empezó a decir: ‘Usted es un conch...’. Me lo dijo tres veces, de la nada. Yo la miraba y me decía a mí mismo: ‘Bichi, no le faltes el respeto’. Hasta que, a la cuarta vez, le digo: ‘Señora, si usted sigue, voy a responder’”.

“No sé si no le gustaba Colo Colo o no le gustaban los argentinos. Solamente empezó a putearme. Los productores me quedaron mirando... Yo tengo una forma de ser en la que parece que le falto el respeto a la gente, pero no soy capaz de hacerlo”, concluyó Claudio Borghi.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad