“De la gente de la U no recibo insultos, con Católica la paso peor; una señora me dijo una vez ‘usted es un conch…’”

Claudio Borghi, ídolo histórico de Colo Colo, explicó en una reciente entrevista cómo es su relación con los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica, a raíz de la fuerte rivalidad que existe entre albos, azules y cruzados.

En diálogo con “Jugada Nacional”, el podcast de As.com y el Sifup, el “Bichi” comentó: “Evidentemente, recibo más cariño de la gente de Colo Colo que de otros clubes, pero tampoco está dentro de mis ganas gustarle a todo el mundo. De la gente de la U no recibo insultos y eso me llama la atención. Con Católica es donde peor lo paso a veces...”.

En la misma línea, el ex DT del “Cacique” recordó un tenso episodio que vivió con una fanática de la UC hace unos años: “Una vez me quedé helado porque llegué temprano a las transmisiones y había dos señoras, y una me empezó a decir: ‘Usted es un conch...’. Me lo dijo tres veces, de la nada. Yo la miraba y me decía a mí mismo: ‘Bichi, no le faltes el respeto’. Hasta que, a la cuarta vez, le digo: ‘Señora, si usted sigue, voy a responder’”.

“No sé si no le gustaba Colo Colo o no le gustaban los argentinos. Solamente empezó a putearme. Los productores me quedaron mirando... Yo tengo una forma de ser en la que parece que le falto el respeto a la gente, pero no soy capaz de hacerlo”, concluyó Claudio Borghi.