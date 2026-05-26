La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. / Oscar Guerra

La comediante chilena Piare con P, una de las grandes revelaciones del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, sorprendió al sincerarse por primera vez sobre el complejo proceso personal que enfrentó antes de alcanzar el éxito masivo.

En conversación con el podcast “Mari con Edu”, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la humorista habló abiertamente de su rehabilitación por alcoholismo y de una profunda depresión que marcó su vida.

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

“No he hablado de esto en los medios”, confesó la actriz, revelando que lleva cerca de cuatro años sin consumir alcohol. Según explicó, el problema estaba ligado a una forma de evasión emocional.

“No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir”, señaló, comparando esa etapa con la relación que anteriormente tuvo con la comida durante uno de sus periodos depresivos.

El momento decisivo llegó cuando se vio en un video actuando sobre el escenario en un estado que no reconocía. “Yo me puse a llorar, dije: ‘Esta no soy yo’”, recordó. Aseguró que nunca consumía antes de sus shows, pero que comenzó a notar cambios en su actitud y energía arriba del escenario. Desde entonces inició un proceso de rehabilitación que, según contó, fue largo y emocionalmente complejo. “Uno piensa que empieza terapia y todo va a estar bien al tiro, pero no. Es aprender a convivir con las emociones”, reflexionó.

La humorista también habló de otros episodios difíciles, como la depresión que la llevó a pesar cerca de 100 kilos y la falta de apoyo familiar hacia su carrera artística. Pese a ello, aseguró estar viviendo el mejor momento de su vida tras su exitoso paso por Viña 2026. “Estoy muy, muy feliz”, afirmó.

Además, reveló detalles inéditos de su presentación en la Quinta Vergara, incluyendo que minutos antes de salir al escenario se le rompió un zapato, aunque logró resolver el problema gracias a un par de repuesto que llevaba su equipo.