Femicidio en Limache: mujer fue asesinada por su pareja y sujeto luego se quitó la vida

Un nuevo caso de violencia de género conmociona a la región de Valparaíso. Una mujer chilena fue asesinada la noche del lunes en la comuna de Limache, en un hecho ocurrido cerca de las 20:00 horas en el sector de Pasaje Verdejo, a la altura del paradero 7 y medio de Avenida Eastman.

Tras el ataque, el presunto agresor, también chileno y pareja de la víctima, se quitó la vida.

Según los antecedentes preliminares, los hijos de la pareja habrían presenciado el crimen. Además, se conoció que el sujeto mantenía una denuncia previa por violencia intrafamiliar, aunque la víctima posteriormente habría desistido de la acción judicial.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, confirmó que el Ejecutivo ya activó el acompañamiento para la familia afectada. “Lo que opera en este caso es ejecutar las medidas reparatorias para los menores, si correspondiese, y para la familia”, señaló la secretaria de Estado, agregando que equipos de la región de Valparaíso se encuentran recabando antecedentes sobre el femicidio consumado.

Las circunstancias exactas del caso están siendo investigadas por las policías y el Ministerio Público.