;

Tras día más frío en 61 años en Santiago: Minsal entrega recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas

“Cuando la temperatura baja de 0°C, aumenta el riesgo para la salud", advirtieron desde la autoridad sanitaria.

Sebastián Escares

Tras día más frío en 61 años en Santiago: Minsal entrega recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas

Tras día más frío en 61 años en Santiago: Minsal entrega recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas / Agencia Uno

Durante los últimos días, el frío se ha hecho presente en gran parte de la zona centro-sur del país, pese a que aún no comienza el invierno.

Sin ir más lejos, este sábado 23 de mayo se registró el día más frío en lo que va del 2026 para la capital y, además, significó la jornada más helada en 61 años en Santiago.

Revisa también:

ADN

En concreto, los termómetros registraron una temperatura mínima de 3,8°C y una máxima de 7,1°C.

Ante ello, es que las autoridades entregaron una serie de recomendaciones a la ciudadanía de cara a las gélidas jornadas que se viven en distintos rincones del país.

Las recomendaciones del Minsal

Desde el Ministerio de Salud (Minsal), por medio de redes sociales, entregaron las siguientes recomendaciones:

  • Abrígate bien: Usa ropa gruesa, calzado cerrado (idealmente antideslizante) y protege manos, cuello y cabeza.
  • Prefiere bebidas calientes: Ayudan a mantener la temperatura corporal.
  • Evita cambios bruscos de temperatura: Mantente atento al estado de veredas y aceras para prevenir caídas.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria recomendó lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar, ventilar los espacios cerrados y acudir a un centro de salud si es que se presentas fiebre o dificultad para respirar.

En esa misma línea, enfatizaron en la importancia de cuidar a los niños y personas mayores, revisando la temperatura en sus habitaciones, especialmente de noche.

Por otro lado, respecto al uso de estufas, recomendaron:

  • No utilizarla por más de 4 horas continuas.
  • Nunca dormir con ellas encendidas.
  • Mantenerse siempre atento.
  • Si es posible, preferir la calefacción eléctrica para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad