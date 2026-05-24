Tras día más frío en 61 años en Santiago: Minsal entrega recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas / Agencia Uno

Durante los últimos días, el frío se ha hecho presente en gran parte de la zona centro-sur del país, pese a que aún no comienza el invierno.

Sin ir más lejos, este sábado 23 de mayo se registró el día más frío en lo que va del 2026 para la capital y, además, significó la jornada más helada en 61 años en Santiago.

En concreto, los termómetros registraron una temperatura mínima de 3,8°C y una máxima de 7,1°C.

Ante ello, es que las autoridades entregaron una serie de recomendaciones a la ciudadanía de cara a las gélidas jornadas que se viven en distintos rincones del país.

Las recomendaciones del Minsal

Desde el Ministerio de Salud (Minsal), por medio de redes sociales, entregaron las siguientes recomendaciones:

Abrígate bien : Usa ropa gruesa, calzado cerrado (idealmente antideslizante) y protege manos, cuello y cabeza.

: Usa ropa gruesa, calzado cerrado (idealmente antideslizante) y protege manos, cuello y cabeza. Prefiere bebidas calientes : Ayudan a mantener la temperatura corporal.

: Ayudan a mantener la temperatura corporal. Evita cambios bruscos de temperatura: Mantente atento al estado de veredas y aceras para prevenir caídas.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria recomendó lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar, ventilar los espacios cerrados y acudir a un centro de salud si es que se presentas fiebre o dificultad para respirar.

En esa misma línea, enfatizaron en la importancia de cuidar a los niños y personas mayores, revisando la temperatura en sus habitaciones, especialmente de noche.

Por otro lado, respecto al uso de estufas, recomendaron: