Maisa Rojas califica de “negacionismo climático” postura de ministra Toledo tras relativizar rol humano en el calentamiento global

Una profunda controversia de carácter científico y político afecta al ministerio del Medio Ambiente. La exministra de la cartera, Maisa Rojas, lanzó una dura ofensiva en contra de la actual jefa de la secretaría de Estado, Francisca Toledo, luego de que esta última evitara responder de forma tajante sobre el impacto de la responsabilidad humana en el cambio climático. Rojas calificó formalmente la postura de la actual secretaria del Gobierno de José Antonio Kast como un acto de “negacionismo climático”.

Para la otrora autoridad de la administración de Gabriel Boric, resulta de máxima gravedad que una autoridad ambiental muestre dudas o ambigüedades discursivas respecto a consensos internacionales que ya se encuentran plenamente ratificados por los paneles de expertos en todo el mundo.

Ver que la ministra Toledo eludió pronunciarse con claridad sobre este eje en dos apariciones mediales consecutivas fue catalogado por Rojas como un hecho “preocupante”.

Nuevamente Ministra evade postura p cambio climático. Matizar/relativizar/poner en duda la ciencia es negacionismo! La acción climática, basada en ciencia, ha sido una política d estado y sería un grave retroceso ambiental y social perderlo https://t.co/efShUialTI via @YouTube — Maisa (@Maisa_Rojas) May 26, 2026

El respaldo del IPCC y el mandato de la ley

La exministra Rojas fundamentó técnicamente su reclamo citando los marcos regulatorios internacionales, recordando que no existen dos opiniones válidas en los estamentos calificados respecto al origen de la crisis actual.

“La responsabilidad humana está claramente establecida, no hay divergencia aquí. Matizar, poner en duda, relativizar la acción humana en el cambio climático, es negacionismo climático. Lo que dice el IPCC es que la actividad humana, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento global”, zanjó la científica.

Asimismo, Rojas trajo a colación el marco jurídico nacional, enfatizando que en Chile existe una legislación climática vigente que obliga de forma vinculante a las autoridades a “usar la mejor ciencia disponible para enfrentar el cambio climático”. Por esta razón, advirtió que no es un hecho menor ni secundario que la máxima autoridad de la cartera decida omitir o relativizar los postulados de la ciencia, instando a la actual administración a implementar dicha ley con “decisión” y con “determinación”.

Sobre la responsabilidad de las acciones humanas en el cambio climático no hay divergencias: "Las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento global" (IPCC, 2023) (1/2) — Maisa (@Maisa_Rojas) May 26, 2026

La polémica respuesta de la ministra Toledo

La controversia se originó a partir de las declaraciones emitidas por la ministra Francisca Toledo durante una entrevistas concedida a CNN Chile. Ante las reiteradas consultas de los paneles periodísticos para que fijara una postura clara sobre si el hombre es el causante de la crisis climática, la secretaria de Estado evitó dar una respuesta afirmativa.

La ministra Toledo replicó: “Lo importante en este momento es que nosotros somos deferentes a las discusiones científicas que hay, a los respaldos que existen documentados. Insisto. Responsabilidad nuestra es implementar la normativa de cambio climático que tiene Chile. Lo importante de la ministra es implementar la ley de la República que le corresponde”. Esta controvertida respuesta fue la que detonó el contraataque de Maisa Rojas, quien concluyó recordándole a su sucesora que el rol central y la responsabilidad ética de un Ministerio del Medio Ambiente es, precisamente, enfrentar la crisis climática de frente para proteger la vida de los ciudadanos chilenos.