Inti-Illimani anuncia nuevo disco y celebrará sus 59 años con concierto especial en Santiago: fechas y venta de entradas

Inti-Illimani comienza la ruta hacia sus 60 años de trayectoria con dos hitos clave para su historia reciente: la preparación de un nuevo disco inédito y una celebración especial por sus 59 años en el Teatro Caupolicán.

La agrupación nacional trabaja actualmente en “Caminos”, un álbum que incluirá canciones nuevas y que abrirá una nueva etapa artística para la banda.

El proyecto mantendrá la esencia sonora que ha marcado su carrera, pero también incorporará nuevas búsquedas y diálogos con distintas sonoridades latinoamericanas.

“Caminos”: el nuevo disco de Inti-Illimani

El director musical de la banda, César Jara, explicó que el álbum representa el presente creativo del grupo. “Caminos representa mucho de lo que somos hoy como grupo. Es un disco que nace desde la experiencia, desde los encuentros y desde la necesidad permanente de seguir creando”, señaló.

Además, agregó que el trabajo recoge “distintos paisajes musicales latinoamericanos” y que, más que un punto de llegada, abre “nuevas rutas y nuevos caminos” para conectar con distintas generaciones.

¿Cuándo es el concierto y cómo comprar entradas?

La celebración de los 59 años se realizará el próximo 7 de agosto en el Teatro Caupolicán, en un concierto que marcará el inicio oficial de la gira de lanzamiento de Caminos.

Además, la agrupación ya proyecta un 2027 especial, con un show masivo en el Movistar Arena para celebrar sus seis décadas de historia.

La venta de entradas para los distintos shows ya está se encuentran disponibles a través del sitio web de Inti-Illimani (disponible aquí).