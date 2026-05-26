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Remezón en Puerto Montt: su técnico renuncia pese a haber sido líder de la Primera B

Emiliano Astorga optó por dejar el cargo ante la molestia por los últimos malos resultados del equipo.

Carlos Madariaga

Remezón en Puerto Montt: su técnico renuncia pese a haber sido líder de la Primera B

Remezón en Puerto Montt: su técnico renuncia pese a haber sido líder de la Primera B / Cristian Vivero Boornes

Deportes Puerto Montt ha sido una de las grandes sorpresas en lo que va de la temporada 2026 de la Primera B.

Tras ascender el año pasado desde la Segunda División, los “Hijos del Temporal” han llegado a ser punteros de la categoría, aunque hoy están quintos, a tres puntos de los líderes.

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Esto luego de sumar dos derrotas seguidas, ante San Luis de Quillota y San Marcos de Arica.

Aun estando en una posición expectante, según información de ADN Deportes, el DT de Deportes Puerto Montt, Emiliano Astorga, presentó su renuncia al cargo ante los cánticos en su contra en el Chinquihue durante la caída contra los “Bravos del Norte”.

La decisión del experimentado entrenador fue refrendada en el club sureño a través de un sentido comunicado en sus redes sociales.

“Valoramos profundamente su profesionalismo, dedicación y calidad humana durante esta etapa al mando de nuestra institución. El profesor Astorga deja la dirección técnica del primer equipo por motivos personales y familiares, razones que respetamos plenamente como club, cerrando un ciclo cuyo trabajo será valorado con el paso del tiempo dentro de la historia albiverde”, recalcaron en el cuadro de la Región de Los Lagos, que son el sexto equipo de la categoría en cambiar de entrenador en lo que va del año.

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