Inti-Illimani Histórico en “Cuerdas al Aire”: reencuentros y canciones que marcaron época

En Cuerdas al Aire, Horacio Durán repasó los orígenes del grupo, su vínculo con Patricio Manns y la identidad musical del Inti, en la antesala de una serie de conciertos que reunirá a músicos emblemáticos de distintas etapas de la banda.

En el podcast “Cuerdas al Aire”, Horacio Durán, integrante de Inti-Illimani Histórico, repasó momentos clave de la historia musical del grupo y reflexionó sobre su identidad artística, en la antesala de una serie de conciertos que reunirá a músicos emblemáticos de distintas etapas de la banda. La conversación permitió volver sobre canciones fundacionales, colaboraciones decisivas y el presente de una agrupación central en la música chilena y latinoamericana.

Durán recordó los inicios del conjunto y la primera canción que grabaron: “Juanito Laguna remonta un barrilete”. “Ese fue el primer tema que grabamos en julio del 68, en un arreglo de una tremenda simplicidad”, señaló, explicando que desde temprano el grupo optó por un camino distinto al de otras formaciones de la Nueva Canción. “Buscamos una manera de expresarnos que se distinguiera porque Quilapayún tenía una coralidad impresionante, nosotros buscamos exactamente lo opuesto, el unísono perfecto”, agregó.

En “Cuerdas al Aire” con Leo Honores, Durán recordó el vínculo con Patricio Manns, una de las colaboraciones más relevantes en la trayectoria del Inti. Durán relató el reencuentro con el cantautor en el exilio: “Volvimos a ver a Pato en París, un día lo encontramos por casualidad en la calle. Dijo ‘¿cuándo vamos a trabajar?’”. Según contó, ese entusiasmo se tradujo en un trabajo intenso en Roma durante 1978, periodo en el que se consolidó una relación creativa que marcó discos fundamentales del repertorio del grupo.

Durán abordó también su admiración por el trabajo de Aldo ‘El Macha’ Asenjo, a quien alabó por su trabajo con El bloque depresivo. “Él es un número, es extraordinario, tiene una capacidad interpretativa… yo lo considero un hombre de escena absolutamente extraordinario, magnífico”, afirmó, subrayando la relevancia de su presencia y energía interpretativa en los cruces generacionales de la música chilena.

Estas reflexiones dialogan con el espíritu del espectáculo que Inti-Illimani Histórico prepara junto a músicos que han sido parte de distintas épocas de su historia. El reencuentro musical incorporará a Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristián Mancilla, quienes se sumarán a la formación actual integrada por Horacio Salinas, José Seves, Horacio Durán, Camilo Salinas, Fernando Julio, Danilo Donoso y Hermes Villalobos, en un recorrido por la memoria poético-musical del grupo.

La gira contempla presentaciones el 20 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Concepción, el 25 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago y el 27 de diciembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar, las que estarán marcadas por la colaboración, la identidad sonora y el cruce de generaciones que han dado forma al legado de Inti-Illimani Histórico.

