Confirman cierre de tienda geek en Chile: productos originales de Pokémon y Harry Potter con hasta 50% de descuento

Tras casi 10 años desde el nacimiento de la idea, y varios con una locación presencial, esta semana se confirmó el cierre de una tienda geek en Chile.

“Un proyecto que nació de una pasión y se convirtió en nuestra vida”, definieron en las redes sociales de Pokeadictos, un proyecto centrado en el mundo geek.

“Lamentablemente, la situación actual ya no nos permite seguir sosteniendo la tienda y hoy debemos despedirnos de esta etapa con muchísimo dolor, pero también con enorme gratitud hacia todos ustedes”, escribieron el lunes.

“Queremos agradecer infinitamente a cada cliente, amigo y seguidor que nos acompañó durante estos años. Gracias por preferirnos, recomendarnos y ser parte de esta comunidad tan linda”, sigue el post de Instagram.

Ahí también se informó que ya comenzaron con la liquidación final de productos en su última semana. Las rebajas van desde un 30% a un 50% en productos seleccionados.

La cita es en el local 5 de la Galería Florida en la ciudad de Viña del Mar. El horario de atención, de lunes a sábado, va de 11:00 a 18:30 horas.

En las dependencias se pueden encontrar figuras de sagas como Pokémon y Harry Potter, además de ropa, accesorios e incluso muebles, con medidas y valores negociables.