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“Me dolió un poco...”: la confesión de Brayan Cortés en su regreso a la selección chilena

El arquero valoró su llamado a La Roja y su presente en Argentina. También le dedicó palabras a Colo Colo.

Daniel Ramírez

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Brayan Cortés habló en rueda de prensa este martes, desde Juan Pinto Durán, y abordó su regreso a la selección chilena tras haber estado casi un año fuera de las nóminas luego del último partido que jugó por Chile en junio de 2025.

“El presente que vivo en Argentina es muy bueno y eso me llevó a estar acá nuevamente. Estoy muy feliz y orgulloso. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad”, partió señalando el arquero que milita en Argentinos Juniors.

Consultado sobre su larga ausencia en La Roja, el ex Colo Colo comentó: “Si no estuve en la selección, habrá sido por alguna razón. A uno como jugador le toca agachar la cabeza y hacerlo mejor en el club para volver a la selección, porque acá están los mejores”.

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“Me dolió un poquito estar lejos (de la selección)”, confesó Cortés. “Uno siempre quiere estar, pero a veces toca agachar cabeza, trabajar, hacerse más fuerte y aprender”, agregó.

Además, el iquiqueño aseguró que su salida al extranjero le sirvió para madurar. “Estos meses han sido muy buenos desde que salí de Colo Colo. He crecido como persona y como jugador. Tal vez me faltaba esa madurez. Ahora me siento muy bien, tengo un buen presente”, sostuvo.

Por otro lado, el guardameta reconoció que sigue con atención cada partido de Colo Colo. “Uno es hincha del popular. Tal vez no lo demuestro en redes sociales, pero siempre estoy detrás de la tele apoyando como un hincha más. No solamente yo, mi familia también”, afirmó.

Finalmente, Brayan Cortés valoró el momento que vive Gabriel Maureira en el arco del “Cacique”. “A Gabi lo conozco muy bien, es un chico que ha crecido mucho y lo ha demostrado. Tiene muchas herramientas, tanto él como Eduardo Villanueva. Estoy muy orgulloso de todos los arqueros que están ahí. De Fernando de Paul también”, concluyó.

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